Almanya’da perakende satışlar üst üste ikinci kez arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışların mayıs ayında yukarı yönlü revize edilen yüzde 4,6'lık artışın ardından reel olarak aylık yüzde 4,2 arttığını açıkladı. Haziran ayında perakende satışlar, Reuters'in yüzde 2,lik artış tahmininin iki katından fazlaydı.

Yılda, perakende satışlar - genellikle revizyonlara tabi olmasıyla bilinen değişken bir gösterge - bir önceki ayda yukarı yönlü revize edilen yüzde 1,8'lik düşüşün ardından reel olarak yüzde 6,2 arttı.

Cuma günü yayınlanan verilere göre, Alman ekonomisi ikinci çeyrekte büyümeye geri döndü, ancak sanayiyi vuran tedarik zinciri darboğazları arasında beklenenden daha az güçlü bir şekilde toparlandı.

Tedarik zinciri endişeleri ve daha bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle artan COVID-19 enfeksiyonları, ekonominin görünümünü olumsuz etkiledi. Bununla birlikte, merkez bankası bu yıl için yüzde 3,7 ve gelecek yıl için yüzde 5,2 büyüme bekliyor.

Geçen hafta yapılan bir anket, alışveriş yapanların harcamaya daha hazır hale gelmesiyle birlikte, tüketici duyarlılığının Ağustos ayına doğru sabit kaldığını, ancak artan sayıda koronavirüs vakasıyla ilgili endişeler üzerine ekonomik görünüme daha az iyimser baktığını gösterdi.