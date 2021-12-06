Almanya'da sanayi siparişleri düştü
Almanya’da sanayi siparişleri ekim ayında azalan dış taleple tahminlerin üzerinde geriledi.
Almanya'da sanayi sektöründe siparişler, sermaye mallarına zayıf yurt dışı talebin etkisi ile ekim ayında beklentilerin üzerinde düştü.
Ekim ayında Alman sanayi mallarına talep, mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 düştü. Eylül ayında siparişler yüzde 1,8 artmıştı.
Analistler, ekim ayında siparişlerin sadece yüzde 0,5 düşmesini bekliyorlardı.
Uçak gibi büyük endüstriyel mallar dışarıda bıraksa da ekim ayında siparişler yüzde 1,8 üşüş gösterdi.
Ara malı siparişlerinde düşüş yüzde 2,7 olurken, sermaye allarında siparişler yüzde 10,7 azaldı.
Ekim ayında yurt dışı siparişler bir önceki aya göre yüzde 13,1 azalırken, yurt içi siparişler ise yüzde 3,4 yükseldi.