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Almanya'da sanayi üretimi aralıkta değişmedi

Almanya'da sanayi üretimi aralık ayında yüzde 3,6 düzeyinde sabit kaldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) ülkenin sanayi üretiminin aralık ayında aylık yüzde 3,5 düzeyinde gerçekleştiğini ve aylık bazda bir değişim olmadığını açıkladı. Ülkenin sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1 azaldı.

Almanya'nın sanayi üretimi alt kalemlerinde görülen değişimler ise, ara mallarda yüzde 2 ve tüketici mallarında ise yüzde 2,6 artış olurken, ana mallarda yüzde 0.5, enerji üretiminde yüzde 2,9 düşüşü oldu.