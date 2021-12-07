Almanya'da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı
Almanya'da sanayi üretimi, ekim ayında yüzde 2.8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.
Reuters
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Hammadde ve ara mallarındaki arz sıkıntıları üretim süreçlerini etkilemeye devam etse de Almanya'da sanayi üretimi, ekim ayında beklentilerin üzerinde artış kaydetti.
Almanya Federal İstatistik Kurumu verilerine göre ekim ayında sanayi üretimi yüzde 2.8 arttı. Ekonomistler sanayi üretiminin yüzde 0,8 artacağını tahmin ediyordu.
Eylül ayında yüzde 1.1 düşüş olarak açıklanan veri ise yüzde 0.5 düşüş olarak revize edildi.