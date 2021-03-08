Almanya'da sanayi üretimi ocakta yüzde 2,5 azaldı
Almanya'da sanayi üretimi ocak ayında yüzde 2,5 azaldı.
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) ülkenin sanayi üretiminin ocak ayında aylık yüzde 2,5 ve yıllık bazda yüzde 3,9 azaldığını açıkladı.
Almanya'nın sanayi üretimi alt kalemlerinde görülen değişimler ise, ana mallarda yüzde 0,8, tüketici malları üretiminde yüzde 3 azalırken, ara mallarda yüzde 0,7 ve enerjide yüzde 0,6 artış görüldü.
Destatis, ülkenin sanayi üretiminin salgın öncesi dönem olan 2020 yılının şubat ayına göre yüzde 4,2 azaldığını açıkladı.