Almanya'da şirket iflasları ağustosta hızlı düştü

Almanya Federal İstatistik Bürosu (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, ülkede şirket iflasları ağustos ayında yüzde 35,4 azalarak 1.051'e ve bireysel iflaslar yüzde 60,2 düşüşle 2.857'ye geriledi.

Almanya'da ağustos ayı toplam iflas sayısı yüzde 55,6 azaldı ve 3.908'e düştü.



Almanya'da görülenn şirket iflasları ocak-ağustos döneminde yüzde 11,2 düşüşle 11 bin 426, bireysel iflaslar yüzde 19,9 düşüşle 47 bin 182 ve toplam iflaslar yüzde 18,4 düşüşle 58 bin 608 oldu.