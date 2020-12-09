  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Almanya'da ticaret fazlası 19,4 milyar euroya yükseldi
Takip Et

Almanya'da ticaret fazlası 19,4 milyar euroya yükseldi

Almanya'da ticaret dengesi ekim ayında 19,4 milyar euro fazla verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) ülkenin ticaret dengesinin, eylül ayındaki 18,2 milyar euro fazladan sonra, ekim ayında 19,4 milyar euro fazla verdiğini açıkladı.

Almanya'nın ihracatı ekimde yüzde aylık yüzde 0,8 artışla 112 milyar euroya ulaşırken, bu düzey bir önceki yıln ekim ayına göre yüzde 6,5 düşük kaldı.

Ülkenin ithalatı ise aylık yüzde 0,3 artış ve yıllık yüzde 5,9 düşüşle 9207 milyar euro oldu.

Almanya'nın Avrupa Birliği üyelerine yaptığı ihracat yıllık yüzde 2,9 ve Euro Bölgesi'me ihracatı yıllık yüzde 5,1 geriledi.