Almanya'da ticaret fazlası 19,4 milyar euroya yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) ülkenin ticaret dengesinin, eylül ayındaki 18,2 milyar euro fazladan sonra, ekim ayında 19,4 milyar euro fazla verdiğini açıkladı.

Almanya'nın ihracatı ekimde yüzde aylık yüzde 0,8 artışla 112 milyar euroya ulaşırken, bu düzey bir önceki yıln ekim ayına göre yüzde 6,5 düşük kaldı.

Ülkenin ithalatı ise aylık yüzde 0,3 artış ve yıllık yüzde 5,9 düşüşle 9207 milyar euro oldu.

Almanya'nın Avrupa Birliği üyelerine yaptığı ihracat yıllık yüzde 2,9 ve Euro Bölgesi'me ihracatı yıllık yüzde 5,1 geriledi.