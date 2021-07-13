Atlantik’in hem doğusunda hem batısında enflasyonun geçici mi kalıcı mı olduğuna dair tartışmalar sürerken, dün Almanya’da açıklanan Haziran ayı aylık TÜFE verisi, mayıstaki aylık yüzde 0,5 artıştan 0,4’e gerilerken, yıllık tüketici enflasyonu da beklentilere paralel mayıstaki yüzde 2,5’ten yüzde 2,3’e geriledi. Çekirdek (HICP) enflasyon ise aylık yüzde 0,3’ten 0,4’e yükselirken, yıllık yüzde 2,4’ten yüzde 2,1’e geriledi.



Fransa’da da aylık TÜFE beklentilerin altında bir artış kaydetti ve yüzde 0,2 artması beklenirken, yüzde 0,1 olarak açıklandı. Yıllık TÜFE ise beklentilere paralel yüzde 1,5 olarak açıklandı. Bir önceki ay aylık artış yüzde 0,3; yıllık artış yüzde 1,4’tü. Çekirden (HICP) enflasyon ise aylık bazda yüzde 0,3’ten yüzde 0,2’ye gerilerken, yıllık bazda beklentilere paralel yüzde 1,8’ten yüzde 1,9’a yükseldi.Almanya’da TÜFE “geçiciyim” sinyali verdi



Atlantik’in hem doğusunda hem batısında enflasyonun geçici mi kalıcı mı olduğuna dair tartışmalar sürerken, dün Almanya’da açıklanan Haziran ayı aylık TÜFE verisi, mayıstaki aylık yüzde 0,5 artıştan 0,4’e gerilerken, yıllık tüketici enflasyonu da beklentilere paralel mayıstaki yüzde 2,5’ten yüzde 2,3’e geriledi. Çekirdek (HICP) enflasyon ise aylık yüzde 0,3’ten 0,4’e yükselirken, yıllık yüzde 2,4’ten yüzde 2,1’e geriledi.



Fransa’da da aylık TÜFE beklentilerin altında bir artış kaydetti ve yüzde 0,2 artması beklenirken, yüzde 0,1 olarak açıklandı. Yıllık TÜFE ise beklentilere paralel yüzde 1,5 olarak açıklandı. Bir önceki ay aylık artış yüzde 0,3; yıllık artış yüzde 1,4’tü. Çekirden (HICP) enflasyon ise aylık bazda yüzde 0,3’ten yüzde 0,2’ye gerilerken, yıllık bazda beklentilere paralel yüzde 1,8’ten yüzde 1,9’a yükseldi.