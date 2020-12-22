Almanya'da tüketici güveni 5 ayın en düşük düzeyinde

Piyasa araştırma kuruluşu GfK tarafından 2 bin kişinin katılımı ile hazırlanan tüketici güven endeksi aralık ayında, kasım ayındaki negatif 6,8'den, sıkılaştırılan COVID-19 tedbirlerinin de etkisiyle, negatif 7,3'e geriledi. Beklenti endeksin negatif 8,8'e düşmesi yönündeydi.

Almanya'da aralık ayı ekonomik beklenti anketi 4,6 puan artışla 4,4 puana yükselirken, gelir beklentileri 1 puan düşüle 3,6 puana çekildi. Satın alma eğilimi göstergesi 6,1 puan artışla 36,6 puana yükseldi ancak tüketici iklimi 3,6 puan kayıpla negatif 6,8 puana geriledi.

GfK'dan Rolf Buerkl yaptığı değerlendirmede, tüketici güven endeksinde düşüşte temel faktörün tasarruf göstergesi olduğunu ve sıkılaşan tedbirlerin de durumu kötüleştirdiğini ifade etti.