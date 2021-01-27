Almanya'da tüketici güveni 8,1 puan düştü

Alman araştırma şirketi GfK’nın tüketici iklimi çalışması verilerine göre, Almanya'da şubat ayı için tüketici güveni, ocak ayındaki negatif 7,5 puandan, 8,1 puan düşüşle, negatif 15,6 puana geriledi.

GfK verileri, Almanya'nın ekonomik görünümünün COVID-19 virüsünün daha bulaşıcı varyantının getirdiği tedbirlerin sıkılaştırılması ve yeni belirsizlikler etkisiyle beklenti olan 7,9 puanlık düşüşten fazla puan kaybetti.

Ülkede satın alma isteğinin düştüğünü söyleyen GfL tüketici uzmanı Rolf Buerkl, “Restoranlar ve perakende sektörünün büyük bir kısmının kapatılması, uygulanan ilk kısıtlamalarla aynı etkiyi yarattı. Satın alma isteği bir önceki aya göre 36,6 puan geriledi ve sıfır düzeyinde. Nisan ayındaki ilk kısıtlamalarda da benzer şekilde 36 puanlık bir düşüş görülmüştü” dedi.

Diğer yandan gelir beklentisi endeksi aylık 6,5 ve yıllık 47,5 puan düşüşle begatif 2,9’a geriledi. Ekonomik beklenti anketi ise 1,3 puan ile aylık 4,4 puan düşerken bir önceki ayın aynı ayına göre 2,4 puan yükseldi.