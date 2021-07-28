Almanya'da tüketici güveni ağustosta beklenti altında

Alman araştırma şirketi GfK’nın tüketici iklimi çalışması verilerine göre, Almanya'da ağustos ayı için tüketici güveni, temmuz ayındaki negatif 0,3 puanda sabit kaldı.

GfK verileri, Almanya'nın ekonomik görünümünün COVID-19 virüsünün daha bulaşıcı varyantının getirdiği tedbirlerin sıkılaştırılması ve yeni belirsizlikler etkisiyle 0,7 puanlık artış beklentisini altında kaldı.

Diğer yandan gelir beklentisi endeksi aylık 5,1 puan düşüşle 29 puana, ekonomik beklenti anketi ise 3,8 puan düşüşle 54,6 puana geriledi. Tüketim eğilimi ise yıllık 28 puan düştü.

GfL tüketici uzmanı Rolf Buerkl, “COVID-19 vakalarındaki düşüş sona erdi ve tekrar yükselişe geçti Ayrıca aşılama ivmesi, yeterli miktarda aşı mevcut olmasına rağmen, son zamanlarda önemli ölçüde yavaşladı. Bu, tüketici duyarlılığı ile ilgili olarak şu anda daha fazla önemli bir artışı engelliyor" dedi.