Almanya'da tüketici güveni eylülde beklenti üzerinde geriledi

Alman araştırma şirketi GfK’nın tüketici iklimi çalışması verilerine göre, Almanya'da eylül ayı için tüketici güveni, ağustos ayındaki negatif 0,4 puanda, negatif 1,2 puana geriledi. Piyasa beklentisi endeksin negatif 0,7 puana gerilemesi yönündeydi.

GfK verileri, Almanya'nın ekonomik görünümünün COVID-19 virüsünün daha bulaşıcı varyantının getirdiği tedbirlerin sıkılaştırılması ve yeni belirsizlikler etkisiyle 0,3 puanlık düşüş beklentisini aştı ve 0,8 puan azaldı.

Diğer yandan gelir beklentisi endeksi aylık 16,2 puan düşüşle negatif 12,8 puana, tüketim eğilimi ise yıllık 28,9 puana geriledi.

GfL tüketici uzmanı Rolf Buerkl, “Fiyalar yılın ortasından beri girdiği artış trendini sürdürüyor. Bu da üketici güveninde bir sarsılmaya yol açtı” dedi.