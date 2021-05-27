Almanya'da tüketici güveni haziranda 1,6 puan yükseldi
GfK, Almanya'da tüketici güveni negatif 7 puana yükseldi.
Alman araştırma şirketi GfK’nın tüketici iklimi çalışması verilerine göre, Almanya'da haziran ayı için tüketici güveni, nisan ayındaki negatif 8,6 puandan, 1,6 puan artışla, negatif 7 puana yükseldi.
GfK verileri, Almanya'nın ekonomik görünümünün COVID-19 virüsünün daha bulaşıcı varyantının getirdiği tedbirlerin sıkılaştırılması ve yeni belirsizlikler etkisiyle 3,4 puanlık artış beklentisinin altında, 1,6 puan yükseldi.
Diğer yandan gelir beklentisi endeksi aylık 10,2 puan artışla 19,5 puana, ekonomik beklenti anketi ise 33,8 puan artışla aylık 41,1 puana yükseldi.
GfL tüketici uzmanı Rolf Buerkl, “COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi ekonomik iyimserliği destekledi” dedi.