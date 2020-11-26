Almanya'da tüketici güveni kasımda geriledi

Alman araştırma şirketi GfK verilerine göre, Almanya'da aralık ayı için tüketici güveni, beklenti olan negatif 5 puanında altında, negtid 6,7 puana geriledi. Ülkenin tüketici güveni kasım ayı için negatif 3,2 puandaydı.

GfK görülen düşüşte COVID-19 önlemleri kapsamında alınan kısmi karantinaların etkili olduğunu açıkladı.

Almanya'nın ekonomik beklenti göstergesi ise, yine kısmı karantinalar sebebiyle, 7,3 puanlık düşüşle mayıs ayından bu yana en düşük düzey olan negatid 0,2 puana geriledi. Gelir beklentileri 5,2 puan düşüşle 4,6 puana ve eğilim göstergesi de 6,5 puanlık düşüşle, GfK tarafından tatmin edici bir seyive" olarak tanımlanan, 30,5 puana çekildi.

GfK tüketici uzmanı Rolf Burkl, artan belirsizliklerin bir kez daha birikim eğilimini artırdığını belirtti ve ekledi, "İşletmelerin açık kalacak olmalarına rağmen, turizm sektöründe görülen keskin düşü tüketiciler üzerinde etkili oldu."