Almanya’da tüketici güveni martta iyileşti
Almanya’da tüketici güveni mart ayında beklenti üzerinde iyileşti.
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Almanya’da tüketici güveni mart ayında, 2,6 puan yükseldi.
GfK verilerine göre, Almanya’da mart ayı tüketici güveni, şubat ayındaki 15,5 puandan, negatif 12,9 puana yükseldi. Beklenti tüketici güveninin negatif 14,3 puana yükselmesiydi.
GfK tüketici uzmanı Rolf Buerkl, Alman tüketicilerin aralık ayındaki sert önlemlerden toparlanmaya başladığını ve enflasyonda görülen düşüş ile aşı gelişmelerinin tedbirleri gevşeteceği umutlarının güveni artırdığını söyledi.