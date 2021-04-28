Almanya'da tüketici güveni mayısta 2,7 puan düştü

Alman araştırma şirketi GfK’nın tüketici iklimi çalışması verilerine göre, Almanya'da mayıs ayı için tüketici güveni, nisan ayındaki negatif 6,2 puandan, 2,7 puan düşüşle, negatif 8,8 puana geriledi.

GfK verileri, Almanya'nın ekonomik görünümünün COVID-19 virüsünün daha bulaşıcı varyantının getirdiği tedbirlerin sıkılaştırılması ve yeni belirsizlikler etkisiyle 2,7 puanlık artış beklentisine rağmen 2,7 puan geriledi.

Diğer yandan gelir beklentisi endeksi aylık 13 puan düşüşle 9,3 puana geriledi. Ekonomik beklenti anketi ise 7,3 puan ile aylık 10,4 puan düştü.

GfL tüketici uzmanı Rolf Buerkl, “Ülke ekonomisi COVID-19 salgının üçüncü dalgasından olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Tıpkı 2020 yılında olduğu gibi, tüketim ekonominin destekleri arasında olmayacak” dedi.