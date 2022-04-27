Almanya'da tüketici güveni rekor seviyeye geriledi

Almanya'da tüketici güveni, Ukrayna'da devam eden savaşın hane halklarının yaşam maliyetlerinde yarattığı artışın etkisiyle mayıs ayında rekor seviyeye geriledi.

GfK tarafından hazırlanan ve 2000 Alman tüketicinin katıldığı ankette tüketici güven endeksi mayıs ayında nisan ayındaki 15,7 puandan 26,5 puana indi. Analistler ise tüketici güveninin -16,0 olmasını bekliyorlardı.

GfK'nın tüketici uzmanı Rofl Buerki yaptığı açıklamada, "Ukrayna savaşı ve yüksek enflasyon oranı tüketici güvenine ağır darbe vurdu. Bu, pandemi için alınan tedbirlerin gevşetilmesi ile toparlanma yaşanacağı umutlarının alt üst olduğu anlamına geliyor" dedi.