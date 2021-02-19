Almanya’da üretici fiyatları beklenti üzerinde arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede üretici fiyatları ocak ayında aylık yüzde 1,4 ve yıllık yüzde 0,9 artarken her iki artış da beklenti üzerinde gerçekleşti.

Ülkede ara mallar fiyatları yıllık bazda yüzde 2,4 ve aylık bazda yüzde 2 artarken, dayanıklı tüketici malları ve ana mallarının fiyatları yıllık bazda sırasıyla yüzde 1,5 ve yüzde 0,7 arttı.

Enerji fiyatları yıllık yüzde 0,7 ve aylık yüzde 2,8 arttı.

Fiyatlardaki tek düşüş yıllık yüzde 1,8 ile dayanıklı olmayan tüketici mallarında görüldü.