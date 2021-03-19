Almanya’da üretici fiyatları beklenti üzerinde arttı
Almanya’da üretici fiyatları şubatta beklentiler doğrultusunda yüzde 0,7 arttı.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede üretici fiyatları şubat ayında aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 1,9 arttı.
Beklentiler aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 2 artış olması yönündeydi.
Ülkede ara mallar fiyatları yıllık bazda yüzde 3,8 ve aylık bazda yüzde 1,1 artarken, dayanıklı tüketici malları ve ana mallarının fiyatları yıllık bazda sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 0,8 arttı.
Enerji fiyatları yıllık yüzde 3,7 ve aylık yüzde 1,3 arttı.
Fiyatlardaki tek düşüş yıllık yüzde 2 ile dayanıklı olmayan tüketici mallarında görüldü.