Almanya'da üretici fiyatları ekimde yüzde 0,7 azaldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'nın üretici fiyat endeksi ekim ayında yılık yüzde 0,7 düşerken, aylık bazda yüzde 0,1 yükseldi.

Ednekste görülen yıllık bazdaki düşüşte, yıllık yüzde 2,9 düşüşle enerji fiyatları, yüzde 16 düşüşle petrol ürünleri ve yüzde 5,2 düşüşle doğalgaz fiyatları etkili oldu. diğer yandan enerji hariç genel endeks yıllık yüzde 0,1 yükseldi.

Ara mallar ve dayanıklı olmayan tüketici malları ekimde yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 0,5 değer kaybetti. diğer yandan ana mallar kaleminde yıllık yüzde 1,4'lük artış görüldü.