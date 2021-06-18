Almanya'da üretici fiyatları haziranda yüzde 7,2 arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'nın üretici fiyat endeksi haziran ayında yıllık yüzde 7,2, aylık bazda ise yüzde 1,5 yükseldi.

Endekste görülen yıllık bazdaki artışta, yıllık yüzde 14,9 artışla enerji fiyatları ve yüzde 10,7 artışla ara mallar fiyatları etkili oldu.. Artış gösteren diğer kalemler ise yüzde 1,7 dayanıklı tüketici malları fiyatları, yüzde 1,2 artışla ana mallar fiyatları etkili oldu.