Almanya'da üretici fiyatları kasımda yıllık yüzde 0,5 düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) kasım ayı üretici fiyatları verilerine göre, endeks kasım ayında aylık yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda yüzde 0,5 geriledi.

Üretici fiyat endeksindeki değişimde etkili olan alt kalemler ise aylık yüzde 0,4 yükselirken, yıllık yüzde 2,7 azalan enerji fiyatları, aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 0,3 artan ara mallar ve yıllık yüzde 0,8 artıp, aylık yüzde 0,1 düşen ana mallar oldu.

Dayanıklı tüketici malları aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 1,5 arttı. Dayanıklı olmayan tüketici malları ise aylık bazda bir değişim göstermezken, yıllık yüzde 0,7 azaldı.