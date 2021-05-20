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Almanya'da üretici fiyatları nisanda yüzde 5,2 arttı

Almanya'da üretici fiyat endeksi nisan ayında yıllık bazda yüzde 5,2 arttı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'nın üretici fiyat endeksi nisan ayında yıllık yüzde 5,2, aylık bazda yüzde 0,8 yükseldi.

Endekste görülen yıllık bazdaki artışta, yıllık yüzde 10,6 artışla enerji fiyatları, yüzde 8,2 artışla ara mallar fiyatları etkili oldu. Alt endekslerde tek düşüş dayanıklı olmayan tüketici mallarında görüldü.