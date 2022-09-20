Almanya'da üretici fiyatları yine rekor kırdı

Almanya'da üretici fiyatları yıllık artış hızı rekor kırmaya devam ediyor. Temmuz ayının ardından geçtiğimiz ay da yıllık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, üretici fiyatları artışı, yüksek enerji maliyetleri ve tedarik sıkıntıları nedeniyle yıllık bazda yüzde 37,2'den yüzde 45,8'e ulaştı.

Böylece verilerin tutulmaya başlandığı 1949 yılından bu yana görülen en büyük üretici fiyat artışı yaşandı. Analistlerin beklentisi üretici fiyatlarının yüzde 37,1 seviyesinde geleceği yönünde oluşmuştu.

Üretici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 7,9 yükseldi. Analistler yüzde 1,6 artış olmasını bekliyorlardı.

Üretici fiyat artışında yine enerji fiyatları etkili oldu. Enerji fiyatları bir önceki aya göre yüzde 20,4 artarken, yıllık artış yüzde 139'a ulaştı. Enerji fiyatları içinde en güçlü etkiyi yüzde 174,9 artış ile elektrik fiyatları gösterdi.

Doğalgaz fiyatlarında artış yüzde 209,4 artarken, santraller doğalgaza bir önceki yıla göre yüzde 269,1 daha fazla ödemek durumunda kaldılar. Enerji hariç üretici fiyatlarında artış aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 14,0 oldu.