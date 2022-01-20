Almanya'da üretici fiyatlarında artış rekor kırdı
Almanya'da üretici fiyatlarında artış oranı Aralık ayında, tüm zamanların zirvesini gördü.
Almanya'da üretici fiyatlarında artış oranı Aralık ayında, verilerin tutulmaya başlandığı 1949 yılından bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti.
Aralık ayında Almanya'da üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 arttı.
Üretici fiyatları Ekim ayında yıllık yüzde 18,4 ve Kasım ayında yüzde 19,2 artış göstermişti.
Analistler ise Aralık ayında üretici fiyatlarının yüzde 19,4 artmasını bekliyorlardı.
Üretici fiyatları Aralık ayında Kasım ayına göre yüzde 5 arttı. Kasım'da Ekim ayına göre yüzde 0,8 artış olmuştu.
Aralık ayında enerji fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 yükseldi. Enerji fiyatları dışarıda bırakıldığında üretici fiyatlarında artış yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti.