Almanya'da üretici fiyatlarındaki güçlü artış sürüyor
Almanya'da üretici fiyatları ekim ayında 1951'den bu yana görülen en güçlü artışını kasım ayında daha da yukarı taşıdı.
Almanya'da Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, kasım ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 arttı. Ekonomistler yüzde 19,9 artış bekliyorlardı.
Fiyatlarda aylık bazda artış yüzde 0,8 ile piyasaların tahmininin altında kaldı. Analistler yüzde 1,4 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.
Enerji fiyatları aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde 49,4 artışa ulaştı. Enerji fiyatlarında yüksek artışa doğalgazda yaşanan yüzde 83,4 artış en büyük katkıyı verdi.
Enerji fiyatları dışarıda bırakıldığında üretici fiyatlarıda yıllık artış yüzde 9,9 olarak gerçekleşti.
İş dünyası endeksi altıncı ayda da düştü
Almanya'da IFO iş dünyası endeksi Aralık’ta 96.6’dan 94.7’ye geriledi. Endeks böylece 6 ay üst üste düşüşünü sürdürdü.
Düşüşte tedarik zincirindeki sıkıntılar ve pandeminin kısa vadeli görünümü kötüleştirmesi etkili oldu. Ekonomistlerin veriye ilişkin tahmini 95.3 değerini alacağı yönündeydi.