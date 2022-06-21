Almanya'da vergi gelirleri yüzde 15 arttı

Almanya Maliye Bakanlığı verilerine göre, pandemiden toparlanmanın etkisiyle vergi gelirleri 2022 yılının ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 arttı.

Sadece Mayıs ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 55 milyar euro oldu.

Bununla birlikte Maliye Bakanlığı, yılın geri kalanının vergi gelirleri konusunda nasıl gelişeceği konusunda belirsizliğin yüksek seviyede olduğunu, bunda Ukrayna'da devam eden savaşın rol oynadığını vurguladı.