Almanya'da yatırımcı güveni beklentilerin üzerinde arttı
Almanya'da ZEW endeksi kasım ayında 31.7 seviyesine yükseldi ve beklentilerin üzerinde açıklandı. Ekonomistler verinin 20 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.
Alman yatırımcıların Avrupa'nın en büyük ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi kasım ayında 31.7 seviyesine yükseldi ve beklentilerin üzerinde açıklandı. Ekonomistler verinin 20 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.
ZEW Enstitüsü Başkanı Achim Wambach yaptığı açıklamada "Finans piyasaları uzmanları önümüzdeki 6 ay için daha iyimserler" dedi. Wambach "2022'nin ilk çeyreğinde büyümenin yeniden hız kazanmasını ve enflasyonun hem Almanya'da hem de euro bölgesinde gerileyeceğini tahmin ediyorlar" dedi.
ZEW eğilim endeksi ekim ayında 22.3 seviyesinde açıklanmıştı.
Alman ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin gösterge ise 21.6 seviyesinden 12.5 seviyesine geriledi. Ekonomistlerin bu veriye ilişkin tahmini 18 seviyesindeydi.