Almanya'da yatırımcı güveni beklentilerin üzerinde arttı

Alman yatırımcıların Avrupa'nın en büyük ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi kasım ayında 31.7 seviyesine yükseldi ve beklentilerin üzerinde açıklandı.​​ Ekonomistler verinin ​​​​​​​​​​​20 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.

ZEW Enstitüsü Başkanı Achim Wambach yaptığı açıklamada "Finans piyasaları uzmanları önümüzdeki 6 ay için daha iyimserler" dedi. Wambach "2022'nin ilk çeyreğinde büyümenin yeniden hız kazanmasını ve enflasyonun hem Almanya'da hem de euro bölgesinde gerileyeceğini tahmin ediyorlar" dedi.

ZEW eğilim endeksi ekim ayında 22.3​ seviyesinde açıklanmıştı.​​​​​​​​​​​

Alman ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin gösterge ise ​​​​21.6 seviyesinden 12.5​ seviyesine geriledi.​​​ Ekonomistlerin bu veriye ilişkin tahmini 18 seviyesindeydi.