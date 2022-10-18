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Almanya'da yatırımcı güveni beklentilerin üzerinde

Alman yatırımcıların Avrupa'nın en büyük ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi ekim ayında -59.2 seviyesine yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Alman yatırımcıların Avrupa'nın en büyük ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi ekim ayında -59.2 seviyesine yükseldi ve beklentilerin üzerinde açıklandı.​​

Ekonomistler verinin ​​​​​​​​​​​-65.7 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.

Enstitüden yapılan açıklamada mevcut ekonomik durumun geçtiğimiz aydan daha kötü olduğunun gözlemlendiği ifade edilirken reel GSYH'nin önümüzdeki 6 ay içerisinde daralması ihtimalinin de ciddi şekilde arttığı belirtildi.

ZEW eğilim endeksi eylülde -61.9​ seviyesinde açıklanmıştı.​​​​​​​​​​​

Alman ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin ayrı bir gösterge de ​​​​-60.5 seviyesinden -72.2​ seviyesine geriledi.​​​

Ekonomistler bu verinin -68.0 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.