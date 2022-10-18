Almanya'da yatırımcı güveni beklentilerin üzerinde
Alman yatırımcıların Avrupa'nın en büyük ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi ekim ayında -59.2 seviyesine yükseldi.
Alman yatırımcıların Avrupa'nın en büyük ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi ekim ayında -59.2 seviyesine yükseldi ve beklentilerin üzerinde açıklandı.
Ekonomistler verinin -65.7 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.
Enstitüden yapılan açıklamada mevcut ekonomik durumun geçtiğimiz aydan daha kötü olduğunun gözlemlendiği ifade edilirken reel GSYH'nin önümüzdeki 6 ay içerisinde daralması ihtimalinin de ciddi şekilde arttığı belirtildi.
ZEW eğilim endeksi eylülde -61.9 seviyesinde açıklanmıştı.
Alman ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin ayrı bir gösterge de -60.5 seviyesinden -72.2 seviyesine geriledi.
Ekonomistler bu verinin -68.0 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.