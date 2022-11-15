Almanya'da yatırımcı güveni beklentilerin üzerinde yükseldi

Alman yatırımcıların Alman ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi kasım ayında beklentileri aşarak -36.7'ye yükseldi. ​​

Ekonomistler, verinin ​​​​​​​​​​​-50 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyorlardı.

Enstitüden yapılan açıklamada "ZEW endeksi kasım ayında da yükseldi ve bu durum her şeyden önce enflasyonun yakında düşeceğine yönelik umutla alakalı" ifadesi yer aldı.

ZEW eğilim endeksi ekimde -59.2​ olarak açıklanmıştı.​​​​​​​​​​​

Alman ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin ayrı bir gösterge olan Alman Mevcut Koşullar Endeksi de -72.2 seviyesinden -64.5 seviyesine yükseldi.​​​​​​​ Ekonomistler bu verinin -68.4 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.