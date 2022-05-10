Almanya'da yatırımcı güveni mayısta toparlandı

Yatırımcıların Alman ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi Mayıs ayında geçtiğimiz ayki -41 seviyesinden -34.3 seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde açıklandı.

Reuters anketine katılan ekonomistler endeksin -42 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.

ZEW açıklamasında, Çin'deki koronavirüs kaynaklı kısıtlamaların oradaki ekonomik durum değerlendirmesini kötüleştirdiğini ve bunun da Alman ekonomisinin gelecekteki ekonomik büyümesi için ağır bir sorun oluşturduğu belirtti.

ZEW Enstitüsü Başkanı Achim Wambach yatırımcıların halen ekonomide bozulma beklediğini ancak bunun "daha düşük seviyede" olduğunu ifade etti.

ZEW, uzmanların enflasyonun mevcut çok yüksek seviyelerden gerilemesini beklediğini ifade etti.

Alman ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin ayrı bir gösterge de ​​​​-30.8 seviyesinden -36.5​ seviyesine geriledi.

Reuters anketine katılan ekonomistler bu verinin -35.0 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.