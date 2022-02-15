Almanya'da yatırımcı güveni şubatta arttı
Almanya'da ZEW endeksi şubat ayında 54.3 seviyesine yükseldi.
Alman yatırımcıların Avrupa'nın en büyük ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi Şubat ayında 54.3 seviyesine yükseldi ancak beklentilerin altında kaldı. Ekonomistler verinin 55 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyorlardı.
Enstitüden yapılan açıklamada, Almanya'nın ekonomik görünümünün iyileşmeye devam ettiği ifade edilirken; finans piyasası uzmanlarının koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalarda gevşeme yaşanacağını ve 2022'nin ilk yarısında ekonomide toparlanma görüleceğini tahmin ettikleri belirtildi.
ZEW eğilim endeksi Ocak'ta 51.7 seviyesinde açıklanmıştı. Alman ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin ayrı bir gösterge de -10.2 seviyesinden -8.1 seviyesine yükseldi. Ekonomistler bu verinin -6 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
Açıklamaya göre, uzmanların yarısından fazlası ise euro bölgesinde kısa vadeli faizlerde önümüzdeki altı ay içerisinde artış öngörüyor.