Almanya'da yatırımcı güveni şubatta arttı

Alman yatırımcıların Avrupa'nın en büyük ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi Şubat ayında 54.3 seviyesine yükseldi ancak beklentilerin altında kaldı.​​ Ekonomistler verinin ​​​​​​​​​​​55 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyorlardı.

Enstitüden yapılan açıklamada, Almanya'nın ekonomik görünümünün iyileşmeye devam ettiği ifade edilirken; finans piyasası uzmanlarının koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalarda gevşeme yaşanacağını ve 2022'nin ilk yarısında ekonomide toparlanma görüleceğini tahmin ettikleri belirtildi.

ZEW eğilim endeksi Ocak'ta 51.7​ seviyesinde açıklanmıştı.​​​​​​​​​​​ Alman ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin ayrı bir gösterge de -10.2 seviyesinden -8.1 seviyesine yükseldi.​​​​​​​ Ekonomistler bu verinin -6 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

Açıklamaya göre, uzmanların yarısından fazlası ise euro bölgesinde kısa vadeli faizlerde önümüzdeki altı ay içerisinde artış öngörüyor.