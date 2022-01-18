Almanya’da yatırımcı güvenine 'toparlanma' dopingi

Alman yatırımcıların Avrupa'nın en büyük ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi ocak ayında 29.9’dan 51.7’ye yükseldi. Ekonomistler verinin 32 civarında gelmesi bekliyordu.

ZEW Enstitüsü Başkanı Achim Wambach yaptığı açıklamada "Ekonomik görünüm yeni yılın başından bu yana ciddi şekilde iyileşti. Finans piyasaları uzmanlarının büyük çoğunluğu ekonomik büyümenin önümüzdeki altı ay içerisinde hız kazanacağını tahmin ediyor" dedi.

Wambach "2021'in son çeyreğindeki ekonomik zayıflığın yakın zamanda üstesinden gelmemiz olası. Bu tahmini yapmamızdaki en büyük etken ise yaz başına kadar koronavirüs vakalarının ciddi şekilde azalacağı" dedi.

ZEW eğilim endeksi Aralık'ta 29.9​ seviyesinde açıklanmıştı.

Cari koşullar endeksi ise virüs kısıtlamalarının etkisiyle eksi 7.4’ten eksi 10.2’ye gerileyerek 8 ayın en düşük seviyesine indi. Beklenti eksi 8.8’di.