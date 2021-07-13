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Almanya'da yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,3 oldu

Almanya'da enflasyon, beklentiler doğrultusunda aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 2,3 yükseldi. Enflasyonda görülen aylık ve yıllık değişimler mayıs ayında da aynı düzeylerdeydi.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) haziran ayına ait nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık yüzde 2,3 arttı. Endeksteki aylık hareket ise yüzde 0,4 artış yönünde oldu.

TÜFE’ye ait alt kalemlerde en büyük artış yüzde 9,4 ile enerji fiyatlarınd görülürken, bu kalemi yüzde 1,6 ile hizmet fiyatları ve yüzde 1,2 ile gıda fiyatlarında görüldü.