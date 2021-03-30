Almanya'da yıllık enflasyon martta yüzde 1,7 oldu

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, endeks bir önceki aya göre yüzde 0,5, bir önceli yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,7 arttı. TÜFE, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 ve ocak ayında da yüzde 0,7 artmıştı.

Destatis, enerji ürünleri fiyatlarındaki artışın genel fiyat artışından daha yüksek beklendiğini açıkladı. Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji fiyatları, yıllık bazda yüzde 4,8 arttı.

Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 1,6 artış gösterdi.

Hizmetlere yönelik maliyetlerde yüzde 1,6 ve mal fiyatlarında yüzde 1,9 artış görüldü.