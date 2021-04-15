Almanya'da yıllık enflasyon martta yüzde 1,7 oldu

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) nihai verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta yıllık yüzde 1,7 artış kaydetti.

TÜFE, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 ve şubatta da yüzde 0,5 artış göstermişti.

Almanya'da enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Destatis, enerji ürünleri fiyatlarındaki artışın genel fiyat artışından çok daha düşük kaldığını kaydetti. Talep ve arza göre farklılık gösteren enerji fiyatları, yıllık yüzde 4,8 daha yüksek oldu. Doğal gaz fiyatları yüzde 19,4, motor yakıtı fiyatları ise yüzde 12,7 arttı.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da geçen ay yıllık enflasyon yüzde 1,4 oldu.

Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 1,6 artış gösterdi. Meyve ve et ürünlerinin fiyatları ise yüzde 2,5 yükseldi. Telefon fiyatlarında ise yüzde 8,2 düşüş görüldü.

Hizmetlere yönelik maliyetlerde yüzde 1,6 ve kirada yüzde 1,3 artış görülürken, telekom hizmetleri fiyatında yüzde 1 azalış oldu.