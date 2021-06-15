Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,5 arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) mayıs ayı verilerine göre, ülkede tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre beklentileri karşılayarak yüzde 2,5 arttı. Tüketici fiyatları nisan ayında da yıllık yüzde 2,5 yükselmişti.

Almanya'da enflasyon, aylık bazda ise yine beklentiler doğrultusunda sabit kalarak, yüzde 0,5 arttı.

Ülkede gıda fiyatları aynı dönemde yüzde 1,5 artarken, bitki ve çiçeklerde yüzde 7,6 arttı.

Destatis, enerji fiyatları hariç enflasyonun da yüzde 1,8 arttığını açıkladı.

Hizmetlere yönelik maliyetlerde yüzde 2,2 ve kirada yüzde 0,5 artış görülürken, en yüksek artış yüzde 4 ile ısınma için kullanılan yakıtlarda görüldü.