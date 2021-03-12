Almanya'da yıllık enflasyon şubatta yüzde 1,3 arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) şubat ayı verilerine göre, ülkede tüketici fiyatları şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttı ve beklentileri karşıladı. Tüketici fiyatları ocak ayında da yıllık yüzde 1,3 yükselmişti.

Almanya'da enflasyon, aylık bazda ise yine beklentiler doğrultusunda sabit kalarak, yüzde 0,6 arttı.

Almanya'da enflasyon, aylık bazda ise yine beklentiler doğruıltusunda sabit kalarak, yüzde 0,6 arttı.

Ülkede gıda fiyatları aynı dönemde yüzde 1,4 artarken, tütün ürünleri fiyatları yüzde 3,9 arttı.

Destatis, enerji fiyatları hariç enflasyonun da yüzde 1,4 arttığını açıkladı.

Hizmetlere yönelik maliyetlerde yüzde 1,3 ve kirada yüzde 1,3 artış görülürken, en yüksek artış yüzde 6,5 ile sosyal hizmetlerde görüldü.