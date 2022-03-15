Almanya'da ZEW Endeksi beklentilerin altında

Alman yatırımcıların Avrupa'nın en büyük ekonomisinin görünümüne ilişkin eğilimlerini gösteren ZEW endeksi Mart ayında beklentilerin altında kalarak -39.3 seviyesine düştü. Ekonomistler verinin ​​​​​​​​​​10.0 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyorlardı. ZEW eğilim endeksi Şubat'ta 54.3 seviyesinde açıklanmıştı.

Enstitüden yapılan açıklamada, resesyon ihtimalinin yükseldiği ve Ukrayna'daki savaş ile Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar sebebiyle Alman ekonomisinin görünümünün belirgin olarak kötüye evrildiği belirtildi.

ZEW, ekonomik beklentilerdeki olumsuz gidişatın enflasyon beklentilerindeki aşırı yükselişle kol kola gittiğini ve Alman ekonomisindeki en olumsuz etkilenen sektörlerin finans ve enerji sektörleri olduğunu ekledi.​​​​​​​​​​​