Almanya'dan AB kurtarma fonuna yeşil ışık

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ortaklaşa borçlanmaları ile finanse edilmesi öngörülen kurtarma fonunun Alman Anayasası'na aykırı olduğu iddiasıyla fonun onaylanmasına ihtiyaati tedbir getirilmesi talebiyle açılan dava kabul edilmedi.

Almanya Anayasa Mahkemesi kararı 1'e karşı 7 oy ile aldı.

Almanya Anayasa Mahkemesi Kararı'nın ardından açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kararı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Avrupa Birliği ekonomisinin, benzeri görülmemiş bu pandeminin etkilerinden toparlanma yolunda olduğunu belirten Von der Leyen, 750 milyar euro büyüklüğündeki toparlanma fonunun yeşil, dijital ve daha dirençli bir AB'nin yolunu açacağını vurguladı.