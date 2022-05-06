Almanya'dan çip üreticilerine 14 milyar euroluk teşvik

Çip üreticilerini Almanya'da yatırım yapmaya teşvik etmek isteyen Alman hükümetinin 14 milyar euroluk bir destek paketi hazırladığı bildirildi.

Akıllı telefonlardan otomobillere kadar pek çok alanda kullanılan çiplerdeki arz yetersizliğine dikkat çeken Almanya Ekonomi Bakanı Roert Habeck, verecekleri destek ile birlikte Intel'in 17 milyar euroluk çip fabrikası için Almanya'nın Magdeburg kentini seçmesine benzer örneklerin artacağına inandıklarını vurguladı.