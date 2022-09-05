Almanya'dan doğalgaz tepkisi: Putin'in stratejisinin parçası

Almanya Hükümet Sözcüsü, bugün Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında yaşanan artışın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejisinin parçası olduğunu söyledi.

Kuzey Akım 1 üzerinden gaz gelmediği ortamda önümüzdeki ayların Almanya için zorlu olacağını belirten Sözcü, ancak Alman hükümetinin enerji fiyatlarındaki artışın etkilerini hafifletmek için çalıştığını vurguladı.

Sözcü, "Rus gazı olmadan da bu kışın üstesinden gelmek için her şeyi yapıyoruz" dedi.

AB Komisyonu Sözcüsü de yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kuzey Akım 1 kapansa da Avrupa'ya diğer boru hatlarından gaz göndererek bu kapanmayı telafi edebileceğini, ancak Moskova'nın bunu yapmamayı tercih ettiğini belirtti.

Sözcü, "Eğer Kuzey Akım 1'de teknik bir problem var ise, Avrupa'ya diğer boru hatlarından gaz sağlama olasılığı var. Rusya'nın tercihi bunu yapmama yönünde ve bu Putin'in enerjiyi bir silah olarak kullanma niyetinin kanıtı" dedi.