Almanya'dan gaz krizine karşı 'kamulaştırma' adımı

Almanya, Finlandiya merkezli Fortum'un Uniper'deki hisselerini satın alarak ülkenin en büyük doğalgaz ithalatçısı Uniper'in kamulaştırılması konusunda anlaşmaya vardı.

Almanya böylece doğalgaz ithalatçısı şirketin faaliyetlerini güvence altına almış ve faaliyetlerinin devamını sağlamış olacak.

Uniper tarafından yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında 8 milyar euro sermaye artırımı yapılacağı belirtildi.

Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada devlet tarafından yapılacak olan sermaye artırımının ve hisse alımlarının tamamlanmasının ardından, hükümetin Uniper'in yüzde 99 hissesine sahip olacağı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, bu paket "Uniper'i ve bu bağlamda şirketler için enerji arzını, belediyelere ait tesisleri ve tüketicileri güvence altına almak üzere açık bir mülkiyet yapılanması oluşturuyor" ifadesi yer aldı.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise yaptığı açıklamada doğalgaz tüketicilerinden ek vergi alınması uygulamasına planlandığı gibi Ekim'den itibaren geçileceğini ifade etti.

Ek vergi uygulaması, doğalgaz ithal eden şirketlerin Rusya'nın doğalgaz arzın azaltmasının ardından daha pahalı alternatifleri temin etmesine olanak sağlamayı hedefliyor.