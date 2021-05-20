Almanya'nın AB dışına ihracatı nisanda yüzde 35,6 yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, nisan ayında Almanya'nın Avrupa Birliği dışına ihracatı yılın aynı dönemine göre yüzde 35,6 artışla, 50,8 milyar euro oldu.



Mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler ile bir önceki aya göre yüzde 1,8 azaldı.



ABD'ye ihracatın 10,1 milyar euro ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,4 arttığı nisan ayında, İngiltere’ye ihracat yüzde 58,6 ve Çin'e ihracat yüzde 16,3 yükseldi. İngiltere’ye ihracat 5,1 milyar euro, Çin'e ihracat 8,4 milyar euro olarak gerçekleşti.



Türkiye'ye ihracat da yüzde 38,1 artışla 1,3 milyar eurodan 1,8 milyar euro seviyesine yükseldi.