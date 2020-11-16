Almanya'nın bu kış resesyona girme riski arttı

Makroekonomik Politika Enstitüsü (IMK) koronavirüsü kontrol altına almaya yönelik yeni karantina tedbirleri sonrasında. Alman ekonomisinin bu kış resesyona girmesi riskinin arttığını, ancak göreceli olarak düşük kalmaya devam ettiğini bildirdi.



IMK, Ekim ayında yüzde 12,6 olan Alman ekonomisinin gelecek 3 ayda resesyona girmesi riskinin, Kasım'da yüzde 17,7'ye yükseldiğini belirtti.