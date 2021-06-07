Almanya'nın fabrika siparişleri aylık bazda azaldı, yıllık artış yüzde78,9
Almanya'nın fabrika siparişleri nisan ayında yıllık yüzde 78,9 arttı.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkenin fabrika siparişleri nisan ayında, yıllık bazda bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 78,9 arttı. Fabrika siparişlerindeki yıllık değişim mart ayında yüzde 29,2 artış olmuştu.
Fabrika siparişleri nisanda aylık bazda incelendiğinde yüzde 1’lik artış beklentisi karşısında yüzde 0,2 azaldı. Fabrika siparişleri mart ayında yüzde 3 artmıştı.
Almanya'nın, yurt dışından gelen siparişler nisan ayında aylık yüzde 2,7 artarken, iç siparişler ise yüzde 4,3 azaldı.
Tüketici malları ve ana mal siparişleri aylık bazda sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 0,2 artarken, ara mal siparişleri yüzde 1 azaldı.