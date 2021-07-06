Almanya'nın fabrika siparişleri beklenti altında kaldı
Almanya'nın fabrika siparişleri mayıs ayında yıllık bazda piyasa beklentilerini karşılamadı, aylık bazda ise artış beklentisine rağmen düştü.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkenin fabrika siparişleri mayıs ayında, yıllık bazda bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 54,3 arttı. Fabrika siparişlerindeki yıllık değişim nisan ayında yüzde 80,2 artış olmuştu. Piyasa beklentileri ise fabrika siparişlerinin yıllık bazda yüzde 75,4 artmasıydı.
Fabrika siparişleri nisanda aylık bazda incelendiğinde yüzde 5’lik artış beklentisi karşısında yüzde 3,7 azaldı. Fabrika siparişleri nisan ayında yüzde 0,2 azalmıştı.
Almanya'nın, yurt dışından gelen siparişler mayıs ayında aylık yüzde 2,7 artarken, iç siparişler ise yüzde 0,9 arttı.
Tüketici malları siparişleri yüzde 3,9 artarken, ara mal siparişleri yüzde 3,6 azaldı.