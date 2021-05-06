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Almanya'nın fabrika siparişleri martta beklentileri aştı

Almanya'nın fabrika siparişleri mart ayında beklentileri aşarak yüzde 3 arttı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkenin fabrika siparişleri mart  ayında, yüzde 1,7’lik beklentileri aşarak yüzde 3 arttı. Fabrika siparişleri şubat ayında yüzde 1,4 artmıştı.

Yıllık bazda incelendiğinde, fabrika siparişleri bir önceki yılın mart ayına göre yüzde 27,8 arttı. Fabrika siparişlerindeki yıllık değişim şubat ayında yüzde 5,8 artış olmuştu.

Yurt dışından gelen siparişler mart ayında aylık yüzde 1,6, iç siparişler ise yüzde 4,9 arttı.

Ara mal, ana mal ve tüketici malları siparişleri aylık bazda sırasıyla yüzde 2,8, yüzde 2,5 ve yüzde 8,5 arttı.