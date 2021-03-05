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Almanya'nın fabrika siparişleri ocakta beklentileri aştı

Almanya'nın fabrika siparişleri ocak ayında beklentileri aşarak yüzde 1,4 arttı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkenin fabrika siparişleri ocak ayında, beklenti olan yüzde 0,7'lik artışı aşarak yüzde 1,4 arttı. Aralık ayında fabrika siparişleri yüzde 1,9 azalmıştı.

Yıllık bazda incelendiğinde, fabrika siparişleri bir önceki yılın temmuz ayına göre, yüzde 6,4'lük beklenti karşısında, yüzde 2,5 arttı.

Yurt dışından gelen siparişler temmuz ayında aylık yüzde 3,9 ve iç siparişler yüzde 4,4 arttı.