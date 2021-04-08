  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Almanya'nın fabrika siparişleri şubatta beklentileri aştı
Takip Et

Almanya'nın fabrika siparişleri şubatta beklentileri aştı

Almanya'nın fabrika siparişleri şubat ayında beklentileri aşarak yüzde 1,4 arttı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkenin fabrika siparişleri şubat  ayında, beklentileri karşılayarak yüzde 1,2 arttı. Ocak ayında fabrika siparişleri yüzde 1,4 artmıştı.

Yıllık bazda incelendiğinde, fabrika siparişleri bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 5,6 arttı.

Yurt dışından gelen siparişler şubat ayında aylık yüzde 0,5 azalırken, iç siparişler yüzde 4 arttı.