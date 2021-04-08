Almanya'nın fabrika siparişleri şubatta beklentileri aştı
Almanya'nın fabrika siparişleri şubat ayında beklentileri aşarak yüzde 1,4 arttı.
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkenin fabrika siparişleri şubat ayında, beklentileri karşılayarak yüzde 1,2 arttı. Ocak ayında fabrika siparişleri yüzde 1,4 artmıştı.
Yıllık bazda incelendiğinde, fabrika siparişleri bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 5,6 arttı.
Yurt dışından gelen siparişler şubat ayında aylık yüzde 0,5 azalırken, iç siparişler yüzde 4 arttı.